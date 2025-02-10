В Челябинске перекроют движение на участке улицы Косарева

Аварийные работы займут не меньше месяца

Не меньше месяца займут восстановительные работы на перекрестке улиц Косарева и Братьев Кашириных в Челябинске. Из-за аварии на системе водоотведения перекроют движение.

«Вчера в связи с аварией на Косарева подмылся грунт и провалился асфальт. В связи с аварией участок улицы от Университетской Набережной до Братьев Кашириных временно перекроют», — сообщил вице-мэр Александр Астахов на аппаратном совещании 10 февраля.

«Мы будем вынуждены перекрыть по временной схеме движение, для того чтобы была возможность, не останавливая систему КНС, проложить временную конструкцию по верху и осуществлять перекачку действующего коллектора для завершения всех аварийно-восстановительных работ примерно на участке 55 метров. Ориентировочные сроки работ не менее месяца», — прокомментировал мэр Алексей Лошкин.

Власти отметили, что на работу общественного транспорта ограничения не повлияют.