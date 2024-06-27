В Челябинске перекроют движение из‑за «Атомного выпускного»

Ограничения введут с самого утра 28 июня

В центре Челябинска в связи с проведением «Атомного выпускного» движение около парка Гагарина будет закрыто, сообщают в городской администрации.



«Для подготовки мероприятия и в целях безопасности выпускников с шести часов утра 28 июня и до окончания праздника будет закрыто движение транспорта по улице Коммуны от 2-го Институтского переулка до улицы Энгельса, а также по улице Энтузиастов от Коммуны до проспекта Ленина», — говорится в сообщении.

Также для посещения будет закрыта центральная часть парка.

Прогуляться можно будет в лесу за центральным карьером и по дорожкам от стадиона им. Е. Елесиной в сторону карьеров и лыжероллерной трассы.