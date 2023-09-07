В Челябинске переизбрали председателя региональной Медицинской палаты

За Дмитрия Альтмана проголосовали единогласно

В Челябинске прошли выборы председателя союза медсообществ «Медицинская палата Челябинской области». Победу одержал основатель объединения Дмитрий Альтман. Ранее он возглавлял союз на протяжении 10 лет. За его кандидатуру проголосовали единогласно, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Дмитрий Альтман — главврач Челябинской областной клинической больницы, заслуженный врач России и доктор медицинских наук. Перед началом голосования он отчитался перед избирателями о проделанной за год работе. Все это время союз защищал интересы ряда медорганизаций в судах, занимался профориентацией молодежи и поддержкой студентов медвузов и медколледжей.

К участникам конференции также обратился председатель Российской медицинской палаты Леонид Рошаль. Он назвал южноуральское профессиональное сообщество медиков лучшим в России, отметили в пресс-службе Минздрава.

После голосования Дмитрию Альтману вручили почетные грамоты.