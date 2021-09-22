В Челябинске переименуют автовокзал у «Синегорья»

В городе будут работать три автостанции и один автовокзал

В Челябинске переименуют автостанцию, расположенную в районе железнодорожного вокзала. Так как она является ключевой, ее решили назвать «Центральной», сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

В настоящее время на территории города существуют три автостанции: «Южная» напротив областной больницы, «Северные ворота» в Металлургическом районе и «Южные ворота» в районе железнодорожного вокзала, где расположены два терминала и приходится большой пассажиропоток.

«Принято решение о ее переименовании в автовокзал „Центральный“. При этом на данном автовокзале будет два терминала: междугородний и пригородный. Для разделения пассажиропотоков с междугороднего терминала планируется отправление автобусов по международным, межрегиональным и межмуниципальным маршрутам, с пригородного терминала будут отправляться автобусы по пригородным маршрутам», — сообщили в пресс-службе Миндортранса Челябинской области.





Добавим, что до конца 2021 года автостанцию «Южную» переименуют в «Южные ворота», автостанция «Северные ворота» сохранит свое название.

Кроме того, появится еще одна автостанция в Тракторозаводском районе. Об этом ранее ИА «Первое областное» сообщил руководитель ООО «Служба организации движения» Сергей Валеев.