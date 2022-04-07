В Челябинске передумали менять схему движения автобусов по 348‑му маршруту

Перевозчик сослался на многочисленные просьбы жителей Красноармейского района

В Челябинске отменили изменения в схеме движения маршрутки № 348 «г. Челябинск (железнодорожный вокзал) — с. Канашево». С 7 апреля автобусы должны были следовать по другому пути. Однако перевозчик объявил, что по многочисленным просьбам жителей Красноармейского района маршрут № 348 остается прежним.

Перевозчик в своей группе «ВКонтакте» объявил, что с седьмого апреля запланированные изменения в маршруте № 348 отменяются. Маршрут будет следовать по старой схеме. При этом подрядчик ссылается на многочисленные просьбы пассажиров.

«В связи с многочисленными обращениями и просьбами жителей Красноармейского района схема движения маршрута № 348 по г. Челябинску будет осуществляться по следующим улицам: проспект Победы, улица Горького, проспект Ленина, улица Свободы (без изменений)», — гласит объявление.

Напомним, ранее Миндортранс области ссылался на оптимизацию транспортной сети и уменьшение пригородных маршрутов — дублеров городских. 348-й маршрут с сегодняшнего дня хотели пустить по улицам Комарова, Героев Танкограда, далее — по проспекту Ленина и улице Свободы до железнодорожного вокзала.

Объявление об отмене изменений вызвало положительные отклики пользователей маршрута.

«Спасибо большое всем неравнодушным в решении данной ситуации, и, конечно, отдельная благодарность министерству дорожного хозяйства и автотранспорта, что учли пожелания пассажиров маршрута № 348 и пошли навстречу», — пишут под объявлением южноуральцы.

Напомним, в региональном Миндортрансе рассказали, какие челябинские маршрутки нарушают правила перевозки пассажиров.