В Челябинске переделают тактильную плитку по рекомендациям общества слепых

Недочеты устранят на улице Краснознаменной после выездной проверки представителей мэрии и общества

Участники Всероссийского общества слепых в Челябинске отправили в городскую администрацию рекомендации и замечания по обустройству тактильной плитки на улице Краснознаменной. Накануне днем, 19 июля, представители мэрии вместе с участниками общества провели выездную проверку и поручили подрядчику исправить все замечания, сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства Челябинска.

«От общества слепых поступили рекомендации и замечания по обустройству тактильной плитки на пересечениях автомобильных и пешеходных путей, в том числе на сложных, то есть диагональных, перекрестках, чтобы задать направление движения для слепых и слабовидящих людей»,— рассказали представители комитета.

Кроме того, участники общества предложили выполнить обустройство поребриков выше уровня пешеходного тротуара, а также установить пандус с парковки в районе дома № 3 по Краснознаменной.

Представители комитета дорожного хозяйства поручили подрядчикам установить пандус и устранить другие недочеты. Вопрос с поребриком требует отдельной проработки, поскольку согласно нормам ГОСТ он должен быть на одном уровне с тротуаром.

«Все поступившие замечания подрядчик устранит за свой счет»,— отметили в пресс-службе комитета.

Теперь участников и представителей Общества слепых будут регулярно приглашать на другие строящиеся объекты улично-дорожной сети.