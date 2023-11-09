В Челябинске перед распродажами резко вырос спрос на курьеров

За доставку товаров магазины готовы платить почти по 66 тысяч рублей

В Челябинске с начала 2023 года почти на треть выросло число вакансий в сфере торговли. Особенно заметно подскочил спрос (в 2,4 раза) на работников торгового зала. Кроме того, перед ноябрьскими распродажами «11.11» и «Черной пятницей» стали востребованы курьеры — их стали искать на 56% чаще обычного. Такими результатами поделился сервис «Авито Работа».

По данным аналитиков компании, с начала года среднее зарплатное предложение в сфере торговли выросло в Челябинске на 20% и составило 40 488 рублей. Больше всего готовы платить менеджерам по продажам (68 598 рублей) и курьерам (65 686 рублей).

Мерчандайзерам готовы платить в среднем по 38 308 рублей в месяц, что на 27% больше, чем в начале года. Востребованность таких специалистов выросла в 1,5 раза. Замыкают список кассиры, для которых предложений о работе стало на 30% больше, а зарплаты выросли на 15% — 38 097 рублей.