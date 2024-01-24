В Челябинске пенсионерке присудили компенсацию в 300 тысяч за сломанную в ДТП руку

Бабушку сбил пьяный водитель

В Челябинске автолюбитель заплатит 300 тысяч рублей пожилой женщине за то, что в пьяном виде сбил ее на тротуаре. В результате наезда 83-летняя пенсионерка получила перелом обеих костей предплечья со смещением. Изначально суд первой инстанции назначил пострадавшей менее значительную выплату, однако прокурор добился увеличения суммы, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По информации прокуратуры Челябинской области, ДТП с телесными повреждениями произошло 17 октября 2022 года у дома № 5 на улице Сталеваров. Полученные бабушкой травмы были отнесены к средней тяжести вреду здоровью.

В сентябре 2023 года Металлургический районный суд Челябинска взыскал с виновника в пользу пострадавшей 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Прокурор счел сумму недостаточной и обжаловал решение в вышестоящую инстанцию. Челябинский областной суд удовлетворил апелляцию и увеличил компенсацию в полтора раза.