В Челябинске пациенту изготовили нижнюю челюсть из костей ноги

Натуральный протез помог мужчине сохранить лицо после лечения рака

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины провели первую реконструктивно-пластическую операцию по восстановлению нижней челюсти. Для воссоздания разрушенной раком кости онкологи использовали малоберцовую кость пациента, сообщает пресс-служба ЧОКЦОиЯМ.

Несколько месяцев назад 53-летний челябинец Евгений Вишникин заметил опухоль на слизистой рта. При приеме пищи челюсть болела. Назначенные стоматологом препараты не помогали. Пациента направили в онкоцентр, а там поставили тяжелый диагноз — плоскоклеточный рак, четвертая стадия.

Врачи решились на уникальную микрососудистую операцию: они удалили пораженный опухолью фрагмент нижней челюсти и заменили его лоскутом, сформированным из костей голени пациента.

«Операция длилась шесть с половиной часов. Для формирования дуги и угла нижней челюсти пациента потребовался 8-сантиметровый участок малоберцовой кости пациента. Посредством индивидуальных пластин из никелетитана на остеосинтезе (соединение отломков костей до полного их сращения) закрепили фрагменты. Затем кожно-мышечной площадкой заместили дефект слизистой полости рта и подключили данный лоскут к кровотоку шеи, чтобы обеспечивалось его питание и приживление», — говорит специалист по микрохирургии отделения опухолей головы и шеи ЧОКЦОиЯМ Артем Гарев.

Челябинские хирурги не только воссоздали контур нижней челюсти, но и сохранили подвижность языка и мышц лица. Нога пациента также не пострадала — после выписки Евгений передвигается без дополнительной опоры.

Ранее подобные операции не проводили ни в одном учреждении Челябинской области. Их делали только в крупных онкологических центрах.

«Лицензию на проведение специализированных пластических операций Челябинский онкоцентр получил в конце 2022 года. В идеале отделение сможет заниматься реконструктивно-пластическими хирургическими вмешательствами после онкологических операций не только органов головы и шеи, но и молочной железы. Надеюсь, что у нас это направление будет развиваться. Это значительно улучшит качество жизни пациентов», — говорит главный врач ЧОКЦОиЯМ Дмитрий Ростовцев.

Кстати, каждый год до 200 человек из Челябинской области узнают, что у них рак гортани. Если болезнь удается поймать на I и II стадиях, опухоль вырезают без особых последствий. На III и IV стадии ее удаляют вместе с гортанью — после этого человек теряет возможность что-либо говорить. Как живут люди, потерявшие голос в результате такой операции, читайте в материале ИА «Первое областное».

