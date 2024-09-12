В Челябинске пациентку с опухолью кишечника оперировали 7 часов

От слабости женщина не могла ни ходить, ни просто стоять на ногах

В Челябинском областном центре онкологии и ядерной медицины провели сложную операцию по удалению опухоли кишечника. 45-летняя женщина поступила к врачам в тяжелом состоянии: она не могла самостоятельно передвигаться (ее перевозили только на каталке), похудела почти на 20 килограммов, жаловалась на рвоту. В таком состоянии операцию проводить было нельзя. Какой план лечения нашли, рассказали в региональном Минздраве.

«Пациентка жаловалась на похудание на 15—18 килограммов, тошноту, рвоту, сильную общую слабость. В таком состоянии проводить специальное лечение противопоказано. Мы назначили пациентке нутритивную поддержку, провели кардиореспираторную подготовку», — рассказала заведующая паллиативным отделением ЧОКЦОиЯМ Ольга Курченкова.

После этого медики онкоцентра разработали следующую программу: первым этапом провели операцию по ликвидации кишечной непроходимости, после которой начались курсы химиотерапии, далее — удаление опухоли. Операция длилась 7 часов и 15 минут, но, как рассказали врачи, женщина стойко выдержала испытание.

После операции пациентка выписалась на 10‑е сутки. Женщина уже набрала 18 килограммов веса. Сейчас она проходит курс профилактической химиотерапии, после которого будет считаться полностью излеченной.