В Челябинске пассажиров задержанного самолета в Шарм‑эль-Шейх поселяют в гостиницах

Вылет задержался более чем на восемь часов

Челябинская транспортная прокуратура отреагировала на длительную задержку авиарейса из аэропорта «Курчатов» в египетский Шарм-эль-Шейх. Компания-перевозчик начала размещать пассажиров в гостиницах города, на территории аэропорта развернута мобильная приемная прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что рейс ZF 953 Челябинск — Шарм-эль-Шейх чартерной компании Azur Air должен был вылететь в 03:45 утра. Однако время отправления перенесли на 11:30. Потом вылет снова отложили до 12:30.

О причинах задержки по-прежнему не сообщается.