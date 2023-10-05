В Челябинске ожидается теплая и солнечная погода

Однако синоптики обещают порывистый ветер

Сегодня, 5 октября, в Челябинской области ожидается по-летнему теплая погода: температура поднимется до +21 градуса. В отдельных районах будет прохладнее. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

Утром столбики термометров в Челябинске покажут около +9°C, днем воздух прогреется до +20°C. Преимущественно солнечно, без осадков. Ветер юго-западного направления 5—10 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.

Теплая погода установится и в Челябинской области: синоптики прогнозируют повышение температуры до +21°C, в отдельных районах ожидается около +16°C. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду, в горах — до 15—16 метров в секунду.