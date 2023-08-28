В Челябинске ожидается дождливая погода

Осадки пройдут в большинстве районов региона

Сегодня, 28 августа, в Челябинской области обещают дождливый день. Будет прохладно: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают около +10 градусов.

В Челябинске утром температура воздуха составит около +8°С, днем ожидается повышение до +12…+14°С. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 4—9 метров в секунду. Облачно с прояснением, дождь. Местами возможны ливни.

В Челябинской области сегодня также будет облачно с прояснением, пройдут дожди, в отдельных районах синоптики прогнозируют ливни. В утренние часы столбики термометров покажут около +8°С, местами ниже. Днем потеплеет до +10...+15 градусов Цельсия, в отдельных районах будет около +6 градусов. Ветер юго-западного направления с переходом на северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.