В Челябинске озеро Смолино отмирающие водоросли окрасили в бирюзовый цвет

В региональном Минэкологии объяснили необычное природное явление

Челябинцы заметили бирюзовую пену на берегу озера Смолино. Необычный цвет воды и пены объяснили эксперты и специалисты Минэкологии области. Они уверены, что природное явление связано с поверхностным натяжением воды и распадом отцветших водорослей. В течение ближайших дней пена пропадет, уверены в ведомстве.

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков считает бирюзовая пена скорее всего, связана с отмиранием остатков от цветения сине-зеленых водорослей и их распадом.

«После отмирания водорослей большое количество органики осталось в водоеме. Данная пена образуется при высвобождении компонентов разложения, смешиваясь с воздухом и водой. Пена не опасна и пропадет в ближайшие дни. Голубой цвет водорослей на озере не может быть связан с промышленными и фекальными стоками, потому что промышленные стоки проходят очистку и отводятся на иные водные объекты, а не в озеро, фекальные — направляются в централизованную канализацию. В озеро могут попадать только ливневые стоки, министерство экологии Челябинской области неоднократно проводило проверки по данному факту и направляло материалы для принятия мер в администрацию города Челябинска», — сказал заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Эксперт Общественной палаты Челябинской области, декан факультета экологии ЧелГУ Альфира Сибиркина уверена, что это природное явление связано с поверхностным натяжением воды и распадом отцветших водорослей.

«Попадая в озеро, они начинают распадаться, а в процессе распада высвобождаются органические вещества. В их числе органические кислоты, которые и служат „пенообразователем“. Молекулы „пенообразователей“ поднимаются на поверхность озера и взаимодействуют с молекулами воды. Притяжение между пенообразователем и молекулой воды уменьшает поверхностное натяжение, поэтому воздух легче смешивается с водой. Легкие пузырьки, возникшие от смешения воздуха и воды, вступившей в реакцию с пенообразующим агентом собираются в пену на поверхности озера. Особенно много пены скапливается у берегов водоемов в ветреную погоду, в жару летом, либо осенью», — прокомментировала декан факультета экологии ЧелГУ Альфира Сибиркина.

Она также добавила, что такая пена абсолютно безвредна: «пенообразователь», то есть остатки отмерших водорослей, листьев обычно составляет всего не более 10% от пены, а все остальное — это воздух и вода.