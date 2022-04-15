В Челябинске ответили на вопросы о неоязычестве

Исследователь современного религиозного сектантства Александр Дворкин выступил в столице Южного Урала

В России прямо сейчас создают новые секты и получают развитие деструктивные религиозные движения, в частности неоязычество. Как защитить себя и детей от пагубного влияния разрушительных идей? Об этом говорили на прошедшей в Челябинске конференции «Духовные аспекты национальной безопасности России», передает журналист Первого областного информационного агентства.



Открывая форум, начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов поприветствовал всех участников от имени губернатора Челябинской области Алексея Текслера.



О значимости вынесенных в повестку конференции тем в приветственном слове сказали главный муфтий Уральского региона, председатель регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев и секретарь Челябинской епархии, настоятель Свято-Троицкого храма отец Игорь Шестаков.



Прилетевший из Москвы доктор философских наук, деятель антисектантского движения Александр Дворкин рассказал южноуральцам о неоязыческих культах, среди приверженцев которых, по его оценкам, немало исповедующих идеи нацизма. Выступающий акцентировал внимание собравшихся на том, что нацисты определяют понятие «русский» и «нерусский» по чистоте крови. Язычество, и особенно неоязычество, также принадлежность к крови ставит выше принадлежности к общей культуре.







Из зала у Александра Дворкина спросили: как узнать, что мой ребенок втянут в неоязыческое движение, если он не говорит об этом напрямую?



«Факторов много, но, вероятно, ребенок будет говорить, что та историческая картина, которую предлагают в школе, неправильная. Что раньше существовала древняя языческая славянская цивилизация», — ответил философ.

Религиовед Марина Бигнова рассказала о том, как защитить детей от религиозных сектантов, подробнее.



По словам эксперта, в России к профилактике экстремизма часто подходят как к разовым мероприятиям: провели флешмоб и забыли. Если же и есть что-то постоянное, то листовки по типу «Экстремизм — угроза обществу», которые содержат много скучного и местами непонятого текста.



Материалы, создаваемые для размещения в общественных местах, по словам Марины Бигновой, должны перестать быть научной статьей. Детям должно быть интересно прочитать или просмотреть материал.







Родители и педагоги при этом могут сами повлиять на безопасность детей. В первую очередь нужно присмотреться к взглядам ребенка. Религиовед отметила, что сторонники экстремистских идей обычно полагают, что определенные занятия могут быть доступны лишь избранным. Действие для них важнее смысла этого действия, а насилие — разрешенный способ решения проблемы. Противника экстремистские идеи обезличивают, лишают его человеческих качеств, чтобы избавить своих последователей хоть от какой-то жалости по отношению к иноверцам.



Результаты наблюдений или тестирований, по мнению Марины Бигновой, должны использоваться при планировании и проведении профилактических мероприятий. Но это не должны быть утренники «Мы вместе боремся с экстремизмом», которые не вызывают интереса у слушателей. Марина Бигнова призвала проводить культурные, патриотические мероприятия, в ходе которых можно привить такие ценности, которые уменьшат вероятность того, что ребенок вступит в ряды деструктивных организаций.

