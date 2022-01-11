В Челябинске отстранили от работы 15 непривитых сотрудников городского электротранспорта

Работникам предприятия давали время, чтобы поставить прививку от коронавируса

В Челябинске во вторник, 11 января, согласно приказу отстранили 15 сотрудников «ЧелябГЭТ», не привившихся от коронавируса. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе администрации города.

«На работе предприятия это не отразилось, все перевозки пассажиров осуществляются по графику и без сбоев», — добавили в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее руководство предприятия «ЧелябГЭТ» неоднократно переносило дату вступления в силу новых правил. Сотрудникам предлагали сделать прививку и давали на это время.