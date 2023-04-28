В Челябинске оценили готовность полицейских к охране общественного порядка в майские праздники

Строевой смотр провел начальник Главка Михаил Скоков

Сегодня, 28 апреля, в Челябинске прошел строевой смотр личного состава подразделений областного Главка и городского УМВД. Готовность полицейских нести службу в майские праздники проверил генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

В парадной форме и в белых рубашках выстроились сотни полицейских, задействованных в охране общественного порядка в период празднования Дня весны и труда и годовщины Великой Победы. Среди них офицеры и сержанты, сотрудники ГИБДД, ППС, службы участковых уполномоченных, кинологи, учащиеся ведомственного центра профессиональной подготовки.

Начальник Главка Михаил Скоков со своими заместителями и сотрудники управления по работе с личным составом обошли строй, осмотрев у каждого форменное обмундирование, проверив наличие служебного удостоверения и номерного жетона. Инспекции также подвергся автотранспорт и техническое вооружение органов внутренних дел.

«Заверяю жителей Челябинской области, что сотрудники органов внутренних дел выполнят все поставленные задачи, приложат максимум усилий для обеспечения безопасности граждан в майские праздники», — подчеркнул генерал Скоков.

Завершился строевой смотр торжественным маршем. Под звуки оркестра первой вышла знаменная группа, пронеся флаги Российской Федерации, Челябинской области и Главного управления МВД России по Челябинской области. Затем сотрудники подразделений органов внутренних дел стройными рядами прошли по площади, демонстрируя строевую выправку. Вслед за личным составом колонной проехали десятки единиц авто- и мототехники.