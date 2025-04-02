В Челябинске отреставрируют памятник погибшим в 1941—1945 годы летчикам

Состояние мемориала проверили эксперты

В Челябинске специалисты Госкомитета охраны объектов культурного наследия региона провели плановую проверку технического состояния памятника регионального значения «Самолет». Мемориал включат в перечень объектов, которые будут восстановлены в первозданном виде, сообщили в Госкомитете.

Памятник, посвященный летчикам, погибшим во время Великой Отечественной войны, был открыт 9 мая 1975 года. Он расположен в областной столице рядом с остановкой «ЧВВАКУШ».

«По результатам проверки составлен акт, который отражает текущее состояние памятника и территории вокруг. В документе представлены данные о сохранности основных конструктивных элементов, таких как самолет, постамент и треугольные опоры, а также описаны выявленные дефекты», — сообщили в Госкомитете охраны объектов культурного наследия региона.

Документ послужит основой для формирования перечня реставрационных мероприятий. В нем будут определены сроки и этапы выполнения работы.