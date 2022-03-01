В Челябинске отремонтируют старейшую в городе детскую школу искусств

Здание ДШИ № 4 ждет капитальный ремонт

В 2022 году в Челябинске проведут капремонт в одной из старейших школ искусств города. В рамках нацпроекта «Культура» в здании ДШИ № 4 по улице Коммунаров, 10а заменят крышу и обновят фасад, сообщили в мэрии.

Детская школа искусств № 4 на протяжении 70 лет является центром допобразования Ленинского района. Ежегодно учреждение принимает более 800 детей, которых обучают игре на различных музыкальных инструментах, дают основы сольного и хорового пения, учат хореографии и изобразительному мастерству.

«Это долгожданное событие для педагогов, детей и родителей. Была проведена огромная работа по подготовке проектно-сметной документации, разработан паспорт фасада школы, проведена государственная экспертиза проекта. В настоящий момент завершились конкурсные процедуры на проведение капитального ремонта школы, определен подрядчик ремонтных работ», — рассказала директор ДШИ № 4 Елена Сыркина.

На проведение капитального ремонта выделено 5,6 миллиона рублей. На эти средства заменят оконные и дверные блоки, отремонтируют фасад и установят пандус для маломобильных посетителей. Замена кровли и фундамента предотвратит разрушение здания и создаст безопасные условия для всех участников процесса.

По условиям контракта ремонтные работы должны быть завершены до 30 сентября текущего года.