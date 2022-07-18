В Челябинске отремонтируют памятник «Сказ об Урале»

На монумент нанесут специальное покрытие, которое не позволит клеить рекламные листовки

В Челябинске отремонтируют и защитят от рекламных объявлений объект культурного наследия — памятник «Сказ об Урале» на Привокзальной площади. Об этом на аппаратном совещании в понедельник, 18 июля, рассказал замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

На памятник нередко клеят рекламные листовки, плитка постамента откалывается, поэтому возник вопрос о ремонте и дальнейшем поддержании надлежащего вида. Для этого в 2022 году «Сказ об Урале» передали на баланс муниципального учреждения Центр историко-культурного наследия Челябинска.

«Сейчас разрабатывается проектная документация, так как это объект культурного наследия», — доложил Сергей Авдеев.

В планах — ремонт и нанесение на памятник антилипкого покрытия, благодаря которому приклеить что-то на камни будет намного сложнее.

Добавим, в Челябинске также запланирован ремонт и других памятников: «Добровольцам-танкистам» (на Кировке), «Скорбящие матери» (Кладбище «Лесное»), «Вечный огонь», Защитникам Отечества (Сад Победы).