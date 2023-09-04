В Челябинске отремонтируют километр асфальта на Свердловском проспекте

В областном центре продолжается «Дорожный рывок»

В Челябинске на текущей неделе дорожники начнут ремонтировать проезжую часть на Свердловском проспекте от улицы Блюхера до проспекта Ленина. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщил председатель городского комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников.

Отметим, что протяженность участка — около одного километра. Ранее, по сообщениям горожан, там сняли старый асфальт.

Напомним, что в этом году на Свердловском проспекте также меняют трамвайные рельсы. Масштабный ремонт охватил почти полгорода — от Дворца спорта до Медгородка. Из-за этого по всему участку до октября закрыли движение трамваев.

Кожевников добавил, что в настоящее время ремонты ведутся на 31 участке улично-дорожной сети Челябинска. Всего в областном центре до конца года должны уложить около 600 тысяч квадратных метров асфальта, это порядка 50 погонных километров.