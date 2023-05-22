В Челябинске отремонтируют и построят почти 50 км дорог

Работы пройдут на площади в 850 тысяч «квадратов»

В мэрии Челябинска назвали дороги и их участки, которые в 2023 году отремонтируют или построят. Вице-мэр Андрей Ксензов также озвучил объемы выполненных работ. Ремонт охватит все районы города. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

Общий план дорожного рывка, который предстоит сделать Челябинску в этом году, предполагает ремонт и строительство на площади в 850 тысяч квадратных метров. Если это перевести в километры, то получится более 49 км полотна. Всего предусмотрены работы на 33 объектах, причем на 14 из них ведется строительство.

Новые участки прокладывают на улицах Бейвеля, 2-й и 3-й Эльтонской, на Агалакова и Молдавской. Капитальный ремонт проводят на проспекте Ленина от Героев Танкограда до Линейной, а также на улицах Дарвина и Худякова. В последних двух случаях работы выполнены на 70% и более, а на Ленина уже успели сделать 15% от всего объема работ.

Ремонтные работы ведутся на мосту через реку Миасс в районе Першино (там приводят в порядок деформационные швы), а также на улице Рождественского от проспекта Ленина до Копейского шоссе. Рабочие занимаются в этом году четырьмя путепроводами, причем на двух из них полотно уже отремонтировали.

«С этой недели приступаем к работам в Металлургическом районе: улица Богдана Хмельницкого от Жукова до Сталеваров и на Сталеваров от Богдана Хмельницкого до шоссе Металлургов. Начнем здесь подготовительные работы, геодезическую разбивку. Ведется работа по согласованию с инженерными коммуникациями, обустройство тротуарных зон, бордюрного камня и ливневой канализации», — доложил Андрей Ксензов.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что объекты, которые не вошли в планы дорожного рывка, будут приводить в порядок с помощью ямочного ремонта. Специалистам уже поручено составить список таких мест, а также обратить внимание на обращения самих горожан.