В Челябинске отремонтируют фасады и добавят утепление на 14 многоэтажках

Работы закончат до конца строительного сезона

В Челябинске отремонтируют фасады и добавят утепление на 14 многоквартирных домах Тракторозаводском, Центральном и Советском районах до конца строительного сезона. На шести объектах уже ведутся работы. Ремонт начали в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Все эти дома с 2019 года находились в двухлетнем краткосрочном плане. Собственники остальных домов из этого плана пока не приняли решение о проведении ремонта.





Сегодня жители домов по улице Шуменская, 10 и улице Героев Танкограда, 108, в присутствии представителей Регоператора, управляющей компании и генподрядчика, оценили изменения внешнего вида зданий.

Ремонт фасада с утеплением — это комплекс работ, который включает в себя не только утепление стены, но и замену деревянных окон пластиковыми, ремонт подъездных дверей.

«Дом сейчас в работе, он утепляется негорючей минеральной ватой, и можно наглядно увидеть выход на финишную прямую с покраской. Здесь останется сделать входные группы, элементы цоколя. Жители получат энергосбережение в период отопительного сезона, стоимость жилья в доме после капремонта в нашей практике вырастает на 5-7 %. Постараемся закончить все работы в первых числах сентября», — сказал замдиректора генподрядчика Регоператора Искандер Гималетдинов при осмотре дома на Шуменской, 10.





В городской администрации отметили, что для жителей, которые вносят плату за капремонт, финансовая нагрузка не увеличивается и размер минимального взноса не меняется.