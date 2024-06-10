В Челябинске отремонтируют два аварийных коллектора

Один из них уже введен в работу

Сегодня, 10 июня, завершился первый этап замены канализационного коллектора на улице Первой Пятилетки, сообщил вице-мэр Челябинска Александр Астахов.

«Уже уложено 98 метров новой трубы диаметром 1000 мм. на участке от дома № 25 по улице Первой Пятилетки до улицы 40 лет Октября. Коллектор введен в работу», — отметили в городской администрации.

Восстановлением дороги на указанном участке займутся в ближайшие дни. Следующим этапом будет замена участка сетей от улицы 40 лет Октября до улицы Героев Танкограда.

Помимо этого ведутся работы на втором аварийном магистральном коллекторе у сквера «Молодежный» в районе улиц Первой Пятилетки и Артиллерийской. В планах замена 180 метров сетей диаметром 500 мм.

Напомним, 1 мая в Челябинске на самотечном коллекторе произошла авария. В итоге вместо локальных работ администрация Челябинска решила полностью заменить магистральную сеть, общая протяженность которой составляет почти 180 метров.

Автор: Анна Кассем