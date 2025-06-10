В Челябинске отремонтируют более 4 км дорог, ведущих к больницам

Работы запланированы в нескольких районах города

В Челябинске капитально отремонтируют дороги, ведущие к противотуберкулезному диспансеру в Ленинском районе и детской поликлинике № 4 на северо-западе города. Всего в порядок приведут более четырех километров дорог, сообщили в пресс-службе администрации города.

До августа 2026 года капитально отремонтируют дорогу на улице Братьев Кашириных на участке от Северо-Крымской до Чайковского. Она ведет к детской поликлинике № 4, куда ежедневно приходят сотни детей и подростков на прием и обследование. Подрядчик обновит дорожное покрытие, обустроит тротуары с велодорожкой и проложит ливневую канализацию.

Уже идет ремонт улицы Гранитной на участке от Дзержинского до Копейского шоссе — эта дорога ведет к противотуберкулезному диспансеру. Там уже делают тротуары, укладывают асфальт, проводят освещение. Планируется, что ремонт завершат в октябре этого года.

Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Напомним, в 2024 году в Челябинске, а также в Магнитогорске отремонтировали несколько километров дорог, ведущих к медучреждениям.