В Челябинске отремонтируют 19 километров дорог, ведущих к детским садам и школам

Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В 2025 году в Челябинске отремонтируют шесть крупных дорог, ведущих к образовательным учреждениям города. Работы ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает ЦУР региона.

«Качественные и безопасные дороги, ведущие к школам, детским садам и вузам, — это необходимое условие для комфортной жизни детей, родителей и педагогов. Хорошее дорожное покрытие, продуманные пешеходные переходы, освещение и необходимые знаки снижают риск аварий. Кроме того, удобный путь облегчает работу школьных автобусов», — заявил ранее заместитель правительства РФ Марат Хуснуллин.

Один из ключевых объектов — 1,5 километра улицы Гранитной, ведущей к филиалу школы № 75 и двум детским садам: № 64 и № 448. Объект готов на 65%, здесь ведут переустройство теплосетей, строятся тротуары. Подрядчик планирует завершить ремонт до конца октября 2025 года, говорят в ЦУРе.

В Парковом приведут в порядок улицу, ведущую к одной из крупнейших школ региона — ОЦ № 2. Заодно более комфортным и безопасным станет путь до детского сада № 25.

Четырехсотметровый участок в Парковом готов на 70%, ремонт здесь планируют завершить к концу августа 2025 года. Сейчас идет монтаж наружного освещения, стелется верхний слой для дороги и тротуаров, формируются газоны.