В Челябинске отремонтируют 12 трамвайных остановок на улице Цвиллинга

Работы планируют завершить до 20 июля

С 1 мая на улице Цвиллинга в Челябинске начнутся ремонтные работы на трамвайных остановках. До 20 июля подрядчик приведет в порядок 12 остановок, сообщили 30 апреля в пресс-службе администрации Челябинска.

«До 20 июля на участке от проспекта Ленина до Торговой отремонтируют 12 остановок: приведут в нормативное состояние платформы шириной от 2,2 до 4 метров, а также установят новые остановочные комплексы»,— уточнили в мэрии.

На участках, где будут вестись работы, планируется ограничение движения. Водителей просят отнестись с пониманием и заранее планировать свой маршрут.

Проводить работы будет компания «Уралдорстрой» по заказу комитета дорожного хозяйства Челябинска.

Ранее заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов сообщил, что до июля в Челябинске заменят и отремонтируют 99 остановочных комплексов. На сегодняшний день часть остановок уже отремонтирована.