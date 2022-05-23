В Челябинске отремонтировали мост, от падения с которого погиб 91‑летний труженик тыла

Объект был включен в нацпроект «Безопасные и качественные дороги» еще в 2020 году

В Челябинске завершается ремонт моста по улице Аральской, в результате падения с которого минувшей зимой погиб 91-летний труженик тыла. Об этом 23 мая на аппаратном совещании сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«В четверг проехали практически по всем объектам строительства, в том числе посмотрели тот мостик по улице Аральской, который сейчас практически перекрыт. В ближайшее время мы этот мост будем сдавать», — доложил он.

Работы по ремонту моста идут в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и по плану должны завершиться до 20 августа 2022 года. В список работ включен не только ремонт моста, но и обустройство тротуаров, перил и ограждений между пешеходной и проезжей частью.

Напомним, вечером 13 января 91-летний труженик тыла возвращался домой из магазина по мосту, но оступился и упал в технический водоем. В результате мужчина погиб. Общероссийский народный фронт обратился в прокуратуру и администрацию Челябинска с требованием сделать переход безопасным. На тот момент в мэрии сообщили, что мост включен в нацпроект с 2020 года, а его ремонт запланирован на 2022 год.