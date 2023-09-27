В Челябинске отпразднуют воссоединение России и Донбасса

Праздничный концерт пройдет 30 сентября в парке культуры и отдыха имени Гагарина

Челябинск готовится отметить годовщину воссоединения России и новых территорий — Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Праздничный концерт пройдет 30 сентября в ЦПКиО имени Гагарина, заодно гости познакомятся с работой некоммерческих организаций, изготовляющих разные необходимые вещи для бойцов в зоне СВО, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.



Праздничный концерт в честь учрежденного на днях праздника, Дня воссоединения, начнется в парке Гагарина в 13 часов 30 сентября. Под лозунгом «Одна страна, одна семья, одна Россия» перед челябинцами выступят ведущие коллективы Южного Урала. Вход на мероприятие свободный, обещают организаторы.

Кроме действа на главной сцене ПКиО зрители смогут увидеть, как изготавливаются и формируются сухие пайки для армии, понаблюдать за процессом пошива обмундирования и теплых вещей. Демонстрации берут на себя некоммерческие организации «Комитет семей воинов Отечества» и «ЗОВ Челябинск». Здесь же пройдут выставки военной техники и ретроавтомобилей от военно-исторического клуба «Дивизион».

Напомним, на первой осенней сессии Госдумы РФ 19 сентября депутаты единогласно утвердили внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект об учреждении Дня воссоединения России, донбасских республик, Херсонщины и Запорожья. 30 сентября 2022 года Владимир Путин и первые лица четырех новых территорий подписали договоры о вступлении регионов в состав Российской Федерации.

«Жители этих регионов много лет мужественно отстаивают свое право говорить на родном языке, свою историю, веру, культуру. Они выбрали быть вместе с Россией. Правильно, чтобы день, когда они вернулись домой, навсегда остался в народной памяти», — заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя учреждение нового праздника.

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