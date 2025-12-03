В Челябинске отпраздновали 14‑й день рождения военной полиции России

Праздник демонстрации силы и духа

В Челябинске прошло торжественное мероприятие, посвященное 14‑й годовщине со дня образования военной полиции Вооруженных сил РФ. Организаторами выступили сотрудники военной комендатуры города.

В празднике приняли участие не только действующие военнослужащие, замначальника областного военного комиссариата, но и представители молодежи — участники движения «Юнармия».

Программа началась с творческих выступлений. Коллективы Курчатовского района создали праздничную атмосферу. Однако главным событием стала практическая часть. Гостям наглядно показали и разрешили примерить современное обмундирование, экипировку и спецсредства: почувствовать вес бронежилета, опробовать шлем, подержать в руках специальные средства защиты и задержания. Это позволило наглядно представить, с какими вызовами сталкиваются военные полицейские в ходе службы, обеспечивая порядок в гарнизонах или выполняя задачи в зоне специальной военной операции.

Мероприятие стало яркой демонстрацией мощи, профессионализма и открытости военной полиции, укрепляя ее связь с обществом и патриотические традиции, говорят организаторы.