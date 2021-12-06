В Челябинске отправят на переработку 145 незаконных киосков в 2021 году

Работы по утилизации павильонов начались в декабре

В Челябинске продолжается работа по демонтажу незаконных торговых объектов. Сегодня, 6 декабря, на аппаратном совещании заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская отчиталась о том, сколько объектов демонтировано за неделю, а также о начале работ по уничтожению киосков.

«За предыдущую неделю было демонтировано 10 незаконных объектов силами „Городской среды“ и один — третьими лицами. Еще на демонтаж поступило дополнительно восемь заявлений. Активно проводились работы на территориях Металлургического и Ленинского районов»,— доложила чиновница.

Кроме того, с 2 декабря начались работы по утилизации незаконных торговых павильонов. На сегодняшний день уничтожено 45 киосков, в места переработки отходов вывезено 207 тонн мусора. До конца 2021 года планируется утилизировать еще 100 киосков и переработать 470 тонн отходов.