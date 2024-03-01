В Челябинске отправили самую тяжелую посылку

Отправление с рекордным весом уехало в Сибирь

Посылку весом 487 килограммов доставили из Челябинска в Красноярск. Она стала самым тяжелым отправлением «Почты России».

В 2023 году южноуральцы отправили более 2 тысяч крупногабаритных посылок: мототехнику, запчасти для автомобилей, бытовую технику, строительные материалы. Тяжелые отправления в основном следуют на Дальний Восток и в Сибирь, и весят такие посылки в среднем около 150 кг. Отправление же из Челябинска стало настоящим рекордсменом и почти достигло порога максимально допустимого веса 500 кг.

К слову, на «Почте России» напомнили, что крупные отправления принимают только от организаций в специальных почтовых центрах. Габариты таких отправок не должны превышать 300х130х190 см.