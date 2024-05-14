В Челябинске отопление в детских садах и школах включают по заявкам

В городе задержалась холодная погода

В ряде городов Челябинской области продлили отопительный сезон из-за холодов и снегопадов. В Челябинске отопление отключили еще перед первыми длинными майскими праздниками, но с возвращением холодов начали возвращать тепло по заявкам. Как сообщили накануне в пресс-службе мэрии, батареи начали включать еще с прошлой недели.

«В Челябинске по заявкам руководителей с прошлой недели производится включение отопления в социальных учреждениях. На сегодняшний день теплоснабжение подключено в 183 детских садах и 40 школах. Все поступившие заявки отработаны», — уточнили в администрации города.

Возвращают тепло в детские сады и школы и в Копейске. В Златоусте отопление включили вновь. А в Снежинске, Верхнем Уфалее и Карабаше продлили отопительный сезон.

После продолжительных холодов на этой неделе в Челябинскую область вернется весеннее тепло и солнце. По данным синоптиков, к концу рабочей недели воздух прогреется до +17 градусов.