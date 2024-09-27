В Челябинске отметят день воссоединения новых регионов с Россией

В парке «Сад Победы» состоится концерт «Вместе навсегда!»

Вторую годовщину воссоединения новых территорий с Россией отметят концертом в Челябинской области. Мероприятие состоится 30 сентября в парке «Сад Победы».

Лейтмотивом концертной программы станет лозунг «Вместе навсегда», сообщает администрация Челябинска. Программа составлена из выступлений творческих коллективов Челябинска и детских школ искусств города. Со стихами поэта — участника СВО на сцену выйдут артисты Нового художественного театра.

Начало в 15:00, вход свободный. Мероприятие для лиц старше 0 лет.

Справка: Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области после референдума подписали договор о вхождении в состав России 30 сентября 2022 года. Год спустя Госдума приняла документ об установлении памятной даты.