В Челябинске отметили значимость социально ориентированного бизнеса

Участники комитета по поддержке женского и семейного предпринимательства при Союзе ЮУТПП побывали в Банке еды «Русь»

В Челябинске прошло заседание комитета по поддержке женского и семейного предпринимательства при Союзе Южно-Уральской Торгово-промышленной палаты. Важность социального ориентирования бизнеса обсудили учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер, вице-президент ЮУТПП Наталья Осипова, министр социальных отношений Наталья Лугачева и председатель комитета ЮУТПП Светлана Киселева, передает корреспондент ИА «Первое областное».





Заседание прошло на базе регионального Банка еды «Русь», которому в этом году исполняется пять лет.





«Именно здесь была выработана новая прозрачная модель эффективного социального партнерства, которая позволяет бизнесу решать задачи в социальном направлении, экономя свои ресурсы», — отметила инициатор и председатель попечительского совета регионального отделения Банка еды «Русь» Ирина Текслер.

Современный бизнес должен уметь выстраивать диалог с государством и некоммерческим сектором. Банк еды «Русь» является отличным примером грамотного социального партнерства, которое работает в две стороны. Помимо благой миссии для общества, предприниматели получают свои бонусы.





Участники заседания также обсудили меры поддержки для женщин-предпринимателей. В Челябинской области постоянно проводятся форумы и тренинги.

Согласно данным, размещенным на «Платформе поставки данных» ФНС России, в Челябинской области доля женщин среди индивидуальных предпринимателей составляет 43,1%, доля женщин среди самозанятых составляет 48,0%.

В регионе проводятся программы для молодых мам, которые хотят заняться бизнесом. Также реализуется программа «Мое дело», которая предоставляет площадку для легкого старта.