В Челябинске отметили День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Подробности в нашем фоторепортаже

Сегодня, 18 марта, исполнилось 11 лет с момента возвращения Крыма и Севастополя в состав России. В честь этого исторического события в парке Гагарина прошел праздничный концерт «Крымская весна». Атмосфера праздника — в нашем фоторепортаже.

На главной сцене выступили творческие коллективы города. Сотни людей пришли, чтобы отпраздновать это значимое событие.

«Это очень радует, что люди не безразличны к этим датам. Объединяются и вместе отмечают такое радостное событие, как воссоединение Крыма и России», — отметил глава города Челябинск Алексей Лошкин.

Воссоединение полуострова с большой Родиной стало символом восстановления исторической справедливости и мощнейшей консолидации всего российского народа.

Напомним, что вечером Челябинская телебашня в горсаду имени Пушкина окрасится в цвета триколора в честь праздника. Иллюминация будет работать с 19:45 до полуночи. В это время на башне появятся российский флаг и надпись: «18 марта — День воссоединения Крыма с Россией».