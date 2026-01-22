В Челябинске отменяют маршрутку № 17 от поселка АМЗ до северо‑запада

Альтернатива — маршруты общественного транспорта с пересадками

С 26 января завершается обслуживание автобусного маршрута по нерегулируемому тарифу № 17. Заявление о досрочном прекращении работы подал перевозчик, отвечавший за работу 17-х маршруток, соединявших поселок АМЗ с улицей Профессора Благих в Парковом, сообщает Служба организации движения.

В качестве альтернативы горожанам предложен недавно запущенный автобусный маршрут № 17а «Профессора Благих — Нефтебазовая». Он идет по улицам Бейвеля, Чичерина, Комсомольскому проспекту, 40-летия Победы, Братьев Кашириных, Свердловскому проспекту, Воровского и Блюхера. На маршруте работают новые автобусы среднего класса, действуют все льготы, к оплате принимаются банковские и транспортные карты.

Жителям поселка АМЗ предлагают выезжать в город с пересадками: сначала на автобусах № 5, 28 и 51, а затем, от Мебельного поселка или «Кольца», на автобусе № 17а. Для экономии средств рекомендуется использовать транспортную карту с бесплатными пересадками в течение 60 минут или безлимитный проездной.

UPD. По решению Миндортранса 17-я маршрутка продолжит работать до весны. Основание — заявление перевозчика, сообщили в министерстве.