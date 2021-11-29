В Челябинске отменят два трамвайных маршрута из-за ремонта путей

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В Челябинске начинают менять трамвайные пути на улице Первой Пятилетки. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Из-за ремонтных работ с 09-00 1 декабря до 06-00 25 декабря движение трамваев на участке от Монтажного колледжа до Депо №1 полностью прекратят, для автомобилей введут ограничения.





Трамваи же на время проведения ремонтных работ будут следовать по измененным маршрутам:

— Маршрут №3: ЧМК – ул. Карла Маркса – Трамвайное депо №1 (в оба направления).

— Маршрут №5 отменяется.

— Маршрут №7 отменяется.

— Маршрут №8: ул. Чистопольская – ЧЭМК (в оба направления).

— Маршрут №15: ул. Чичерина – ул. Карла Маркса – ул. Российская – ЧГРЭС – пр. Победы – ул. Горького – ЧТЗ (в оба направления).

— Маршрут №16: ул. Чичерина – ул. Карла Маркса – Трамвайное депо №1 (в оба направления).

— Маршрут №18: ЧМК – ул. Карла Маркса – ул. Российская – ЧГРЭС – пр. Победы – ул. Горького – ул. Чистопольская (в оба направления).

— Маршрут №22: ул. Чичерина – ул. Карла Маркса – ул. Российская – ЧГРЭС – пр. Победы – ул. Горького – ул. Чистопольская (в оба направления).

Обратите внимание, кольцо «ЧГРЭС» на период закрытия станет промежуточной остановкой, повторная оплата проезда не потребуется. Кроме того, временная остановка для посадки пассажиров появится на выезде трамваев из Депо №1.

Отмечается, что после открытия движения трамваев на Вокзал, часть маршрутов снова изменит схему движения.

Об ограничениях для автомобилистов читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».