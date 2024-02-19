В Челябинске отменили занятия в школах для младшеклассников 19 февраля

Где еще дети учатся дистанционно

Сегодня, 19 февраля, в школах Челябинска отменили занятия для учащихся с 1-го по 4-й класс первой смены. По данным популярных погодных сервисов, сейчас в городе −25 градусов. В некоторых муниципалитетах младшеклассники также сегодня учатся очно, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на администрации городов и районов.

Так, с 1-го по 4-й класс в первую смену не учатся сегодня школьники и в Миассе.

В администрации Верхнеуральского района сообщили, что узнавать о том, как будут проходить сегодня уроки, родителям необходимо самостоятельно на сайтах или в социальных сетях своих школ.

На момент выхода материала другие муниципалитеты об отмене очных занятий не объявили.