Концерт Гарика Сукачева в Челябинске, запланированный на 27 мая, отменен. Причиной тому стало невыполнение ряда важных условий со стороны организатора. 

«Мы пытались сделать всё, чтобы концерты состоялись, но, к сожалению, организатор наших концертов, ООО „Бэст Ивэнтс Раша“, сделал невозможным наше выступление», — говорится в группе «Гарик Сукачев» в соцсети «ВКонтакте».
Концерты отменены также в Ижевске, Казани, Самаре, Ульяновске и Уфе.

По вопросам, связанным с возвратом билетов, необходимо обращаться по месту покупки или к организатору.