Концерт Гарика Сукачева в Челябинске, запланированный на 27 мая, отменен. Причиной тому стало невыполнение ряда важных условий со стороны организатора.
«Мы пытались сделать всё, чтобы концерты состоялись, но, к сожалению, организатор наших концертов, ООО „Бэст Ивэнтс Раша“, сделал невозможным наше выступление», — говорится в группе «Гарик Сукачев» в соцсети «ВКонтакте».
Концерты отменены также в Ижевске, Казани, Самаре, Ульяновске и Уфе.
По вопросам, связанным с возвратом билетов, необходимо обращаться по месту покупки или к организатору.
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