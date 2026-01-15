В Челябинске отменили все занятия в школах из‑за аномальных морозов

Это касается всех классов на обе учебные смены

Сегодня, 15 января, все школьники Челябинска остаются дома из-за экстремально низких температур. Комитет по делам образования города принял решение об отмене занятий с 1-го по 11-й класс для обеих смен, сообщает ЕДДС.

«В связи с низкими температурами окружающего воздуха комитетом по делам образования отменяются занятия в школах города Челябинска с 1-го по 11-й класс первой и второй смены», — сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, утром температура воздуха в городе местами опустилась ниже −31 °C, а к 8:00 достигла отметки в −33 градуса. Это послужило основанием для введения актированного дня. Это уже второй подряд актированный день. В среду, 14 января, из-за морозов дома остались ученики с 1-го по 7-й класс.

Решение принято на основании рекомендаций для обеспечения безопасности детей на пути в школу и обратно. Аномальные морозы, вызванные арктическим циклоном, накрыли регион 13 января и, по прогнозам, продлятся до 17 января.

В связи со штормовым предупреждением коммунальные и экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. На трассах области по поручению губернатора Алексея Текслера развернуты пункты обогрева для водителей. ГИБДД призывает автомобилистов по возможности воздержаться от дальних поездок.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 16 января, ожидается похолодание до −29 °C. Не исключено, что это может вновь повлиять на учебный процесс для части школьников. Окончательное решение об отмене занятий на пятницу будет приниматься утром на основе актуальных данных о температуре.