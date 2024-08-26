В Челябинске отменили шоу дронов на День города

По словам главы города, мероприятие планировалось как подарок горожанам на внебюджетные средства

Шоу дронов, которое планировалось показать в Челябинске в честь 288-летия города в конце августа, отменили. Об этом сообщила глава южноуральской столицы Наталья Котова.

При этом она подчеркнула, что информация о том, что на шоу планируется потратить бюджетные средства, не соответствовала действительности.

«Шоу планировалось как подарок Челябинску и горожанам от одного из предприятий, то есть на полностью внебюджетной основе. Принято решение о его отмене», — отметила Наталья Котова.

Градоначальница также отметила, что Челябинск и Челябинская область регулярно отправляют грузы, в том числе с дронами, на передовую.

«Эта поддержка системная. И сейчас готовим к отправке очередной большой гуманитарный груз для жителей Курской области».

Напомним, в праздничной афише к 288-летию Челябинска — около полусотни мероприятий, в том числе запуск светомузыкального фонтана на реке Миасс в районе набережной, выступление Димы Билана, HammAli & Navai, а также 12‑минутный салют.