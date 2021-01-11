В Челябинске отменили приговор организатору финансовой пирамиды

Действия осужденного переквалифицировали

В Челябинске отменен приговор Центрального районного суда, который назначил наказание организатору финансовой пирамиды. За мошенничество Макарову А. было назначено три года лишения свободы.

В 2014—2015 годах мужчина привлек денежные средства 102 потерпевших на общую сумму более 23 миллионов рублей. Тем, кто вложил деньги ранее, доход выплачивался за счет привлеченных средств других лиц. При этом инвестиционная и законная предпринимательская деятельность отсутствовали.

«Действия Макарова были квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Суд первой инстанции переквалифицировал действия осужденного на ч. 2 ст. 172.2 УК РФ, то есть более мягкий состав преступления, в связи с отсутствием достоверных доказательств, свидетельствующих об умысле Макарова на хищение денежных средств потерпевших», — пояснили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Материалы уголовного дела будут рассмотрены Центральным районным судом в ином составе.