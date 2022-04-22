В Челябинске отменили плоггинг-забег по городскому бору

Акцию перенесли на неопределенный срок

Совмещенный с субботником забег по Челябинскому городскому бору, который должен был состояться в ближайшую субботу, 23 апреля, переносится на неопределенный срок. Об этом сообщил организатор акции — министерство экологии Челябинской области.

По информации министерства, забег не состоится по техническим причинам. О новой дате проведения забега сообщат дополнительно.

Бег трусцой, совмещенный со сбором мусора, — модное нынче экологическое движение. Во всем мире оно известно под названием плоггинг: от слияния шведского слова plocka («поднимать», «срывать») и английского jogging («бег трусцой»).

По какому маршруту должен был пройти плоггинг-забег по Челябинскому городскому бору, читайте в нашем материале.