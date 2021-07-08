В Челябинске отменили особый противопожарный режим

Распоряжение подписала глава города Наталья Котова

С сегодняшнего дня, 8 июля, в Челябинске отменили особый противопожарный режим. Распоряжение, подписанное главой города Натальей Котовой, опубликовано на сайте мэрии.

Ограничения действовали с середины июня в связи с многочисленными пожарами, в том числе от поджога тополиного пуха.

«Отменить с 8 июля 2021 года особый противопожарный режим на территории города Челябинска. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы города по городскому хозяйству Александра Сергеевича Астахова», — говорится в документе.

Напомним, особый противопожарный режим вводили в Челябинске с 15 июня. В это время было запрещено разведение костров, выжигание сухой растительности, мусора, травы, а также проведение пожароопасных работ.