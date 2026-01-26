В Челябинске отменили очные занятия в школах из-за мороза 26 января

В ряде районов области уроки также проведут дистанционно

Сегодня, 26 января, в Челябинске очные занятия в школах отменили для учащихся с 1-го по 7-й классы первой смены, сообщили в пресс-службе администрации города.

В Миассе этим утром температура чуть выше: там занятия отменили в 1—4-х классах первой смены.

В Копейске, Златоусте и Трехгорном сегодня в школу могут не идти учащиеся 1—7-х классов, но только первой смены.

В Магнитогорске дистанционно проведут уроки для учащихся 1—9-х классов первой и второй смен.

В Верхнеуральске и Варненском округе очные занятия отменены для всех.

Информацию об отмене занятий в других районах можно посмотреть на сайтах управления образования.