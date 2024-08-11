В Челябинске отменили маршрутку № 12, соединяющую Северо-Запад и ЧТЗ

Какие альтернативы предложили горожанам

С понедельника, 12 августа, в Челябинске завершается работа маршрутки № 12, которая следовала от улицы Александра Шмакова до ЧТЗ. Как сообщили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», работа маршрута прекращается из-за нехватки водителей и транспорта. Горожанам предложили пользоваться альтернативными маршрутами.

«Пользуйтесь маршрутом № 34 „Автобусный парк — Чурилово“ на больших низкопольных автобусах по схожей трассе. Перевозчик ведет активный набор и обучение новых водителей, что позволит усилить этот маршрут»,— сообщили в управлении.

Добраться с улицы Александра Шмакова до гостиницы «Виктория» можно на автобусе № 22А, а от гостиницы до ЧТЗ — на автобусе № 9.

Чтобы не переплачивать за пересадки, пассажирам рекомендовали приобретать пересадочный билет, который действует в течение часа.