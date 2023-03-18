В Челябинске отмечают «Крымскую весну»

На девятую годовщину воссоединения республики и России по всей стране идут праздники и гуляния

В челябинском парке им. Ю.А. Гагарина встречают «Крымскую весну» — праздник воссоединения республики Крым, Севастополя с Россией. На девятую годовщину в главном парке города устроили народный праздник — на сцене выступают танцевальные и музыкальные коллективы Челябинска, творческие студии детей и взрослых. На гуляниях побывали и корреспонденты ИА «Первое областное».

«Крымская весна» началась с гимна Российской Федерации и торжественных слов приветствия, а продолжилась лихой плясовой, под которую собравшиеся гости праздника пританцовывали и размахивали флагами.

Вокруг сцены в парке Гагарина собрались взрослые и дети, пенсионеры и ветераны труда. С флагами ходят партийный активисты и обычные люди. Публику развлекают аниматоры и даже артисты на ходулях.

Все желающие могут сделать себе на память магнитик в виде российского флага. Организаторы устроили творческий мастер-класс: участникам выдают деревянные заготовки, магнитную ленту и краски. Магнитики на память делают не только дети, но и взрослые.