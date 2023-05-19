В Челябинске отмечается бум популярности корейской поп-музыки

Продажи атрибутики с айдолами в 1,5 раза выше, чем в среднем по России

В Челябинске наблюдается бум популярности k-pop. Продажи атрибутики с изображениями корейских поп-певцов выше в 1,5 раза, чем в среднем по России. Покупатели стали меньше интересоваться легендарными BTS, отдав предпочтение другим группам. Так, в апреле 2023 года по продажам атрибутики «королей» k-pop обошел бойз-бенд Stray Kids, сообщили в пресс-службе «Авито».

K-pop, или корейский поп, стал отдельным социокультурным феноменом и многомиллионной индустрией, и дело не только в музыке: вокруг популярных групп формируются мощные сообщества фанатов. Для них каждая группа регулярно выпускает новый мерч: футболки и кепки, плакаты и карточки, брелоки и т. д. Даже альбомы выпускаются в нескольких версиях, например с разными обложками, чтобы тоже стать предметом коллекционирования.



Чаще всего фанаты корейской поп-музыки покупают альбомы любимых музыкальных групп. По сравнению с апрелем прошлого года этой весной их продажи на «Авито» выросли в 3,2 раза, а средняя цена составила 1500 рублей. Самый заметный рост продаж — у альбомов бойз-бендов TXT (почти в 7 раз), Stray Kids (в 5,8 раза) и BTS (на 77%). Кроме них среди пользователей популярны корейские исполнители EXO и «королевы» жанра Blackpink.

Кроме того, этой весной россияне в 2,6 раза стали чаще покупать лайтстики — светодиодные фонарики с логотипами групп, которые фанаты берут с собой на концерты.

Карточки с айдолами за десятки тысяч рублей



Наиболее ценными среди фанатов считаются коллекционные карточки с фотографиями айдолов (так называют корейских поп-звезд). В апреле их продажи на «Авито» выросли в 4,5 раза.

Чаще всего южнокорейские группы выпускают несколько версий карточек вместе с альбомами — одна случайная карта вкладывается внутрь релиза, однако наибольшую ценность представляют редкие карты, приуроченные к специальным поводам. Цены на них могут доходить до 7—10 тыс. рублей за штуку. На стоимость карточек влияет также редкость, время выпуска и наличие автографа от знаменитости. Так, одна из самых дорогих k-pop-карт в мире была продана за 240 000 рублей.



Тренд на Южную Корею

Еще один заметный тренд — рост интереса россиян к товарам, связанным с родиной k-pop, Южной Кореей. Так, по сравнению с прошлым годом в апреле продажи корейской косметики на платформе выросли на 40%, при этом средние цены на нее снизились на 10%. Жители Челябинска этой весной покупали корейскую косметику в два раза чаще.

Заметный рост показали и продажи одежды в корейском стиле: ее отличают минимализм, натуральные ткани, приглушенные и спокойные тона. Интересно, что мужчины интересуются такими комплектами больше, чем женщины: в апреле-2023 продажи мужской корейской одежды на «Авито» выросли в 6,5 раза, в то время как женской — в 3,4 раза. В среднем вещи обойдутся в 3110 и 2420 рублей соответственно.

Намного активнее, чем в прошлом году, россияне стали интересоваться и изучением корейского языка. В апреле продажи учебников и самоучителей выросли на 32%, а средняя цена пособия составила 980 рублей.