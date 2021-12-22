В Челябинске отложили запуск электрички до Копейска

Экономические вопросы оказались не до конца проработаны

Проект городской электрички до Копейска — один из аспектов транспортной реформы Челябинска — отложен на неопределенный срок: экономические вопросы не до конца проработаны. Об этом заявил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

Проект «Электричка большого города» готовился к реализации, но в процессе выяснилось, что маршрутная схема выбрана неправильно. Кроме того, предполагаемая стоимость проезда была бы значительно выше, чем на автобусе.

«Когда мы оформим проект в более-менее удобоваримый вид, руководство области будет принимать решение о дальнейшем ходе этого проекта. Пока мы досконально не просчитаем экономику проекта, итоговое решение принимать невозможно», — сказал Александр Егоров.

Напомним, запустить электричку между Челябинском и Копейском предложили в марте 2020 года. Тогда мэр Копейска Андрей Фалейчик обратился в региональный Миндортранс, специалисты которого подготовили предложение в адрес губернатора.